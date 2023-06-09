«Это кофе или квас?»: в Новосибирской области у людей из-под крана пошла коричневая вода

В Маслянинском районе Новосибирской области у людей из-под крана пошла коричневая вода. Фото: предоставлено жителями Маслянинского района
В Маслянинском районе Новосибирской области у людей из-под крана пошла коричневая вода. Такую неприятную неожиданность местные жители обнаружили днем в четверг, 8 июня.
— Коротко о ситуации с водой в Маслянинском районе — это ужас! Что это? Кола? Кофе? Квас бородинский? — написали местные жители в паблике Вконтакте «Мой район — Маслянинский».
Как позже пояснили КП-Новосибирск жители района, такая ситуация возникла у них только на один день. Причиной стали, как оказалось, ремонтные работы.
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