«Это кофе или квас?»: в Новосибирской области у людей из-под крана пошла коричневая вода

В Маслянинском районе Новосибирской области у людей из-под крана пошла коричневая вода. Фото: предоставлено жителями Маслянинского района

В Маслянинском районе Новосибирской области у людей из-под крана пошла коричневая вода. Такую неприятную неожиданность местные жители обнаружили днем в четверг, 8 июня.

— Коротко о ситуации с водой в Маслянинском районе — это ужас! Что это? Кола? Кофе? Квас бородинский? — написали местные жители в паблике Вконтакте «Мой район — Маслянинский».

Как позже пояснили КП-Новосибирск жители района, такая ситуация возникла у них только на один день. Причиной стали, как оказалось, ремонтные работы.

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