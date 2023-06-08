В поселке под Новосибирском пропала 86-летняя пенсионерка в пальто и галошах

Пенсионерка ушла из дома и пропала. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В рабочем поселке Маслянино Новосибирской области ищут 86-летнюю Татьяну Константиновну Исакову. Пенсионерка пропала во вторник, 6 июня.

— Женщина ушла из дома и не вернулась. Ей может требоваться медицинская помощь. Сейчас волонтеры прозванивают больницы и распространяют в сети ориентировку, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения женщина была одета предположительно в черное пальто в белую клетку, темно-синие трико и бардовые галоши с мехом.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Татьяна Константиновна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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