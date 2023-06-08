На новосибирских заправках резко подскочили цены на топливо

В Новосибирске повысились цены на бензин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске вновь повысились цены на бензин. Специалисты объяснили изданию infopro54.ru, с чем связан такой резкий скачок.

Так, по информации Новосибирскстата, 5 июня средняя цена на бензин АИ-92 была 46,4 рубля, на АИ-95 — почти 50 рублей, а на АИ-98 и выше — больше 60 рублей; как и за дизель.

— Такой рост может быть связан с макроэкономической ситуацией, которая возникла в отрасли. На сырьевой «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже» подскочили оптовые цены, соответственно, можно сказать, оттуда все и идет. Отмечу, что скачок был гораздо больше, чем 50 копеек. Поэтому оптовые цены выросли, — пояснил infopro54.ru руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

Глава Новосибирской Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков солидарен с коллегами и не исключает дальнейший рост цен. По его мнению, в Сибири цену долго пытались держать на отметке до 50 рублей, а потому повышение стоимости вполне предсказуемо.

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