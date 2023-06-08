Якутский комик Сергей Орлов пожаловался новосибирцам на невыносимую жару

Комик родом из севера — аномальная жара Новосибирска не по вкусу. Фото: соцсети Сергея Орлова.
В среду, 7 июня стендап-комик Сергей Орлов пошутил про аномальную жару в Новосибирске. Юморист собрал полный зал сибиряков в «Локомотив Арене».
— У вас сейчас такая погода, как в Стамбуле. Самое ужасное в такой погоде в Новосибирске, что бежать некуда, вообще. +35 градусов – что? – недоумевает комик.
Сам юморист признался, что всю жизнь прожил на севере страны. Немудрено, что жара в +39 градусов выбила комика из зоны комфорта.
Впрочем, скоро все новосибирцы смогут насладиться запахом после дождя: уже с пятницы, 9 июня, облака начнут орошать раскаленный солнцем асфальт.
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