Жители Ордынского района Новосибирской области присылают фото черных ужиков

Ужики постоянно натыкаются на людей, ползая по берегам региона. Фото: предоставлено читателем.

Аномальная жара в Новосибирске и области заставляет выйти на пляж не только людей, но и земноводных. Житель Ордынского района регулярно видит безобидных ужиков, когда отправляется за город. Снимками он поделился с КП-Новосибирск.

— Ужей очень много — они повсюду. Почти каждый раз встречаю их, когда выезжаю отдохнуть на природу. Эти змеи совершенно безвредны, однако некоторые их убивают — непонятно, зачем, — рассказывает сибиряк.

При встрече, говорит мужчина, ужики пытаются быстро ускользнуть от взора незнакомца. На составленном коллаже 2 разных ужа, которых мужчина встретил во время последних выездов.

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