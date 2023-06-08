В Новосибирске пропала 20-летняя девушка с шрамом на левой брови

Девушка ушла из дома утром 7 июня и до сих пор не выходила на связь с родными. Фото: предоставлено ПСО "Маяк".
Новосибирские волонтеры объявили поиски 20-летней девушки. 7 июня около 10:30 она ушла из дома по улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска, и с тех пор о ней ничего не известно, сообщили в поисковом отряде «Маяк».
– Пропавшая девушка худощавого телосложения, рост 155 сантиметров, волосы темно-русые, длинные, собраны в хвост, глаза карие, – указано в сообщении.
Среди особых примет – шрам на левой брови. В день пропажи она была одета в черные джинсовые шорты, белую футболку и черные босоножки.
Всех, кто знает информацию о местонахождении девушки, просят звонить по единому номеру 112 или 8-951-393-0911 (ПСО «Маяк»).
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