Ковчег с мощами Георгия Победоносца привезут в Новосибирск 13 июня

Мощи Георгия Победоносца пробудут в Новосибирске три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца в Новосибирск из Свято-Троицкой Сергиевой лавры привезут во вторник, 13 июня. Об этом сообщили в региональной митрополии. Святыня пробудет в городе три дня.

– С мая по сентябрь ковчег с частицей мощей небесного покровителя русского воинства великомученика и Победоносца Георгия провезут по 89 регионам России. Общенародная акция «Всероссийского молебна о Победе» пройдет в 100 городах, — рассказали в митрополии. — Во время следования святыни по просторам нашей страны духовенство и миряне Русской Православной Церкви будут молиться о военнослужащих Российской армии и всех защитниках Отечества нашего.

В Новосибирске святыня будет находиться в Вознесенском соборе по 15 июня.

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