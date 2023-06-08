В Новосибирской области из-за банки с водой чуть не сгорел частный дом

Банка с водой чуть не стала причиной пожара.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В деревне Устюжанино Ордынского района Новосибирской области жилой дом чуть не сгорел из-за банки с водой. Как сообщает паблик «Ордынка Today» ВКонтакте, емкость стояла на солнце около стены деревянного дома.
– Захожу во двор и вижу дымок. Оказалось, что банка с водой на солнце создала эффект линзы, – прокомментировал автор видеоролика, который разместили в сообществе.
На кадрах видно, как спустя считанное время дым сменили языки пламени. В конце видео мужчина посоветовал не оставлять банки и бутылки с водой возле деревянных строений, особенно возле дома.
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