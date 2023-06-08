Студентку из Новосибирска задержали в Москве.

Студентку из Новосибирска арестовали в Москве по делу активистов движения «Весна*», признанного в России экстремистским. Всего в Басманном суде по этому делу сейчас проходит шесть человек.

Как пояснил КП-Новосибирск источник, 26-летняя девушка из Новосибирска — студентка НГУ. По данным силовиков, она руководила «медиаотделом» запрещенной организации.

Девушку подозревают в публичных призывах к действиям против безопасности государства, реабилитации нацизма, руководстве экстремистским сообществом и вербовке новых активистов, а также в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Движение «Весна*» было признано иностранным агентом, а также экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России

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