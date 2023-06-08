В правительстве опубликовали уточненную программу на День России в Новосибирске 12 июня 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве опубликовали уточненную программу на День России в Новосибирске 12 июня 2023 года. В регионе запланировано более 400 мероприятий.

— Учреждения культуры подготовили тематические выставки, спектакли, концертные программы, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, литературные гостиные и другие мероприятия. Одним из основных событий станет праздничная акция «Россия — это мы!», которая пройдёт 12 июня в Государственном концертном зале имени А. М. Каца, — сообщили в областном правительстве.

Около концертного зала пройдет также акция «Поем Гимн России вместе», где люди исполнять главную государственную композицию и встанут в большой хоровод. Праздник начнется на улице у входа в ГКЗ с 11. 00.

Подробнее с программой культурных мероприятий Дня России можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

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