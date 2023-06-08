В Сибири подросток на мотоцикле сбил 9-летнюю девочку

Пострадавшую девочку с травмами различной степени увезли в больницу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
13-летний мотоциклист сбил 9-летнюю девочку. Как сообщает Аmic со ссылкой на МВД, авария произошла в селе Майма Республики Алтай.
– ДТП произошло около шести часов вечера в среду, 7 июня, – сообщили журналисты. – Подросток, разогнавшись на мотоцикле Racer Alpha, не справился с управлением и сбил девочку, которая шла по обочине дороги.
Пострадавшую с различными травмами увезли в республиканскую детскую больницу.
Сотрудники компетентных органов проводят проверку. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего мотоциклиста к административной ответственности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер