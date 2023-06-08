В Сибири подросток на мотоцикле сбил 9-летнюю девочку

Пострадавшую девочку с травмами различной степени увезли в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

13-летний мотоциклист сбил 9-летнюю девочку. Как сообщает Аmic со ссылкой на МВД, авария произошла в селе Майма Республики Алтай.

– ДТП произошло около шести часов вечера в среду, 7 июня, – сообщили журналисты. – Подросток, разогнавшись на мотоцикле Racer Alpha, не справился с управлением и сбил девочку, которая шла по обочине дороги.

Пострадавшую с различными травмами увезли в республиканскую детскую больницу.

Сотрудники компетентных органов проводят проверку. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего мотоциклиста к административной ответственности.

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