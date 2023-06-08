Новосибирское УФАС отменило решение мэрии по продаже территории возле «Локомотив Арены»

УФАС призывает проводить торги прозрачно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Торги на право заключения договора о развитии территории на пересечении Ипподромской и Фрунзе проведут повторно. Как сообщили в УФАС, ООО «Акация на Ватутина» обратилось с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области на результаты аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска.
– При рассмотрении жалобы комиссия Новосибирского УФАС России сочла обоснованным повторное проведение данных торгов, указав на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны их организаторов, а также на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны их участников, – говорится в сообщении.
Как отметил руководитель управления Дмитрий Сухоплюев, торги таких масштабных проектов надо проводить прозрачно, чтобы была здоровая конкуренция.
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