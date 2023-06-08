В Новосибирске на озере Спартак утонул 43-летний мужчина

В Новосибирске на озере Спартак утонул мужчина.
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
В Новосибирске на озере Спартак утонул мужчина. Трагедия произошла в среду, 7 июня. На место выезжали спасатели.
— Спасатели Новосибирского отряда выезжали на поисково-водолазные работы по факту несчастного случая на воде, произошедшего на озере Спартак, — сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.
Водолазы обследовали водоем и достали на берег тело погибшего. Его передали полицейским.
— Следственным отделом по городу Обь проводится проверка по факту обнаружения в акватории озера в Новосибирском районе тела 43-летнего мужчины. Следователем проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято решение, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
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