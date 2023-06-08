УФАС отменило результаты аукциона мэрии, по которому землю в центре отдали за бесценок

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области рассмотрело жалобу ООО «Акация на Ватутина» на результаты аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска. Об этом сообщили в УФАС.

- При рассмотрении жалобы комиссия Новосибирского УФАС России сочла обоснованным повторное проведение данных торгов, указав при этом как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов, так и на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны участников торгов, - говорится в сообщении.

Руководитель управления Дмитрий Сухоплюев указал на то, что торги таких масштабов необходимо проводить прозрачно.

- Только здоровая конкуренция при проведении такого масштабного проекта, безусловно будет является катализатором к экономическому росту города, усиливая положительный эффект от реализации самой программы застройки. Максимально прозрачная и конкурентная процедура, уложенная в основу развития данной территории города будет удовлетворять потребностям бизнес-сообщества и горожан, - отметил он.

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 67,5 тысячи квадратных метров в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах выиграло ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей.

Согласно протоколу, помимо «Комфорта», участие в состоявшемся весной аукционе принял «Краснообск.Монтажспецстрой», но предложил меньше. Известно, что заявки на участие в аукционе подавали еще два крупных застройщика, один из которых - «Акация на Ватутина» - был вложить миллиард и имел на руках кредитное решение банка, но их отклонили по формальным причинам.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, комментируя результаты торгов, назвал нормой отказ застройщикам в участии в аукционах, при этом подразумевая общий опыт. Мэр города Анатолий Локоть, несмотря на внесенное представление прокуратуры, высказываться о ситуации не стал, указав, что за аукцион отвечает депстрой. Надзорное ведомство также передало материалы проверки результатов аукциона в следственные органы.

ООО «Комфорт» зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году, согласно данным портала «Руспрофайл». Основной вид деятельности - производство штукатурных работ. Уставный капитал - 12 000 рублей, среднесписочная численность штата - 1 человек в 2022 году. У компании два учредителя - Сергей Чечко и Михаил Шашков, доля каждого составляет 50 %.