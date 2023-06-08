Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+37°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость8 июня 2023 10:28

УФАС отменило результаты аукциона мэрии, по которому землю в центре отдали за бесценок

Торги на право заключения договора о развитии территории на пересечении Ипподромской и Фрунзе проведут второй раз. УФАС не согласилось с тем, что мэрия не допустила до аукциона крупных застройщиков и отдала землю загадочной фирме за 60 миллионов
Изображение от Freepik

Изображение от Freepik

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области рассмотрело жалобу ООО «Акация на Ватутина» на результаты аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска. Об этом сообщили в УФАС.

- При рассмотрении жалобы комиссия Новосибирского УФАС России сочла обоснованным повторное проведение данных торгов, указав при этом как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов, так и на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны участников торгов, - говорится в сообщении.

Руководитель управления Дмитрий Сухоплюев указал на то, что торги таких масштабов необходимо проводить прозрачно.

- Только здоровая конкуренция при проведении такого масштабного проекта, безусловно будет является катализатором к экономическому росту города, усиливая положительный эффект от реализации самой программы застройки. Максимально прозрачная и конкурентная процедура, уложенная в основу развития данной территории города будет удовлетворять потребностям бизнес-сообщества и горожан, - отметил он.

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 67,5 тысячи квадратных метров в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах выиграло ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей.

Согласно протоколу, помимо «Комфорта», участие в состоявшемся весной аукционе принял «Краснообск.Монтажспецстрой», но предложил меньше. Известно, что заявки на участие в аукционе подавали еще два крупных застройщика, один из которых - «Акация на Ватутина» - был вложить миллиард и имел на руках кредитное решение банка, но их отклонили по формальным причинам.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, комментируя результаты торгов, назвал нормой отказ застройщикам в участии в аукционах, при этом подразумевая общий опыт. Мэр города Анатолий Локоть, несмотря на внесенное представление прокуратуры, высказываться о ситуации не стал, указав, что за аукцион отвечает депстрой. Надзорное ведомство также передало материалы проверки результатов аукциона в следственные органы.

ООО «Комфорт» зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году, согласно данным портала «Руспрофайл». Основной вид деятельности - производство штукатурных работ. Уставный капитал - 12 000 рублей, среднесписочная численность штата - 1 человек в 2022 году. У компании два учредителя - Сергей Чечко и Михаил Шашков, доля каждого составляет 50 %.