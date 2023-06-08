Представлена программа празднования Дня России в Новосибирской области

​В регправительстве опубликовали полную программу празднования Дня России в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регправительстве опубликовали полную программу празднования Дня России в Новосибирской области.

Как подчеркнула замминистра регполитики НСО Светлана Шибаева, в преддверии Дня России в регионе состоялся юбилейный десятый Гражданский форум Новосибирской области «Гражданский диалог», который объединил более 2 тысяч человек, большинство из которых — молодые люди.

А говоря о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России, Светлана Шибаева акцентировала внимание на том, что ключевое мероприятие состоится 12 июня в 13: 00 в Центральном парке, оно включит целый ряд площадок.

Также в День России будут подведены итоги областного конкурса творческих работ, посвященного трудовым династиям «Исток», и конкурса «Мой наставник», по итогам которого будут награждены те, кто проявил особую активность в воспитании молодежи. Юным землякам в День России в торжественной обстановке вручат паспорта. Для участия в торжественных мероприятиях приглашены участники СВО и члены их семей.

Министр культуры региона Оксана Грегул отметила, что всего в Новосибирской области запланировано проведение более 400 культурных мероприятий. Госучреждения культуры региона подготовили к государственному празднику тематические выставки, спектакли, концертные программы, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, литературные гостиные и другие мероприятия. Одним из основных событий станет праздничная акция «Россия — это мы! », которая пройдёт 12 июня в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. Гости мероприятия, волонтеры, представители молодежных и общественных организаций поднимут флаг Российской Федерации, поучаствуют в акции «Поем Гимн России вместе» и встанут в большой хоровод.

Праздник начнется на улице у входа в ГКЗ с 11. 00. Подробнее с программой культурных мероприятий Дня России можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

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