В новосибирском СНТ «Радуга» пропал 8-летний мальчик

В Новосибирске пропал 8-летний мальчик. Фото: предоставлено «Лиза Алерт».

В СНТ «Радуга» в Новосибирске потерялся 8-летний ребенок. Произошло это в среду, 7 июня, сообщили в поисковом отряде «Лиза Арлет НСО».

– Пропавший мальчик плотного телосложения, пострижен наголо, глаза карие, рост 110 сантиметров, – указано в ориентировках волонтеров.

В день исчезновения он был одет в черную футболку, синие спортивные штаны и белые кроссовки.

Любую информацию о пропавшем ребенке, а также его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-996-378-9061 (Валерия) или 112.

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