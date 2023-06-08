В Новосибирске эко-активисты проиграли в борьбе за лес у нового кампуса НГУ

Лес для нового кампуса придется расчистить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Центральный районный суд Новосибирска поставил точку в деле о вырубке леса у нового кампуса НГУ. Защитники экологии пытались признать лес Академгородка объектом культурного наследия. О спорах написали на сайде суда.

— Спорным участком была территория под строительство учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Судом выяснил, что участок находится в бессрочном пользовании у ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» и исключен из границ академического лесничества. В удовлетворении исковых требований эко-активистам отказано в полном объеме, — указано в отчете.

В среду, 7 июня суд вновь подтвердил решение, отказав общественникам в очередной раз — апелляцию не удовлетворили.

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