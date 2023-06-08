Кидал вещи и высовывался: новосибирцев напугал ребенок, игравший в открытом окне 13-го этажа

В Новосибирске ребенок выбрасывал вещи с высоты 13-го этажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей улицы Шевченко всполошил ребенок, устроивший опасные игры. Горожане заметили его в окне 13-го этажа. Взволнованные очевидцы вызвали спасателей.

– Вечером 7 июня поступил вызов, что ребёнок скидывает с 13-го этажа различные предметы. Высовывается в окно, – говорится в сводке МАСС.

Специалисты установили, что в квартире с озорником находился отец. Только взрослый уснул в соседней комнате. С ним провели профилактическую беседу, а также передали информацию о происшествии в полицию.

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