Сразу трех мертвых мужчины нашли за сутки в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске за сутки в закрытых квартирах обнаружили три трупа. Все – мужчины. Подробности о каждом рассказали в МАСС.

Первый вызов поступил 7 июня в 12:57 на Новогоднюю улицу. Там, как ранее писала КП-Новосибирск, в запертой квартире нашли труп мужчины 1965 года рождения. В помещении с мертвым находился немощный пенсионер 1938 года рождения. Родственники они были или нет, неясно.

В 13:35 спасатели выехали на Красный проспект. Родственники не могли дозвониться до пенсионера. Дверь он не открывал. Специалисты обеспечили доступ в квартиру. Оказалось, что 79-летний мужчина умер. Тело передали родственникам.

В 14:42 сотрудники МАСС прибыли на улицу Дуси Ковальчук. За закрытой дверью обнаружили тело пенсионера 1933 года рождения. Мертвого мужчину передали полицейским.

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