Три косули и один лось погибли за ночь на трассах Новосибирской области

Последствия встречи с годовалым лосенком. Фото: минприроды НСО.

В ночь с 7 на 8 июня в Новосибирской области произошли три аварии с участием лосей и косуль. Как сообщили в минприроды НСО, четверо животных погибли, а машины получили серьезные повреждения. ДТП произошли в Здвинском районе и в Кудряшовском бору.

– В заказнике водитель «Хонды» сбил лося, а водитель «Лексуса» – косулю, – рассказали сотрудники подведомственного региональному минприроды учреждению – ГБУ НСО «Природоохранная инспекция». – Водителю «Хонды» повезло, что это было молодое животное. Если бы это был взрослый самец, то последствия аварии были бы очень серьезными, а не только разбитое лобовое стекло.

Последствия встречи с косулей. Фото: минприроды НСО.

Всего с начала года в регионе произошло 47 аварий с участием крупных диких животных. В них погибли 33 лося и 22 косули, в некоторых ДТП пострадали сразу несколько особей.

По информации минприроды НСО, наиболее опасные участки дорог, где происходят такие аварии: Кудряшовский бор – Колыванское направление (Северный объезд), Мошковское (ближе к границе Болотнинского района) и Тогучинское (Ленинск-Кузнецкая трасса), а также Сузунский заказник (через лес в сторону Сузуна).

– Мы призываем водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим в зоне действия соответствующих знаков на трассах около лесных массивов, – обратились в ведомстве к жителям региона. – Животных привлекает свет фар. Кроме того, на дороги выходит молодняк, который сейчас начинает жить самостоятельно. Напомним, вес взрослого лося при столкновении достигает 300-600 килограммов.

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