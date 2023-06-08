Хирурги НИИТО заново «собрали» кость бойцу СВО из Новосибирска

Врачи спасли руку мужчине. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.
Хирурги НИИТО помогли новосибирцу — участнику СВО — сохранить руку и родной сустав. О том, как прошла операция, рассказали в институте.
— На СВО Антону перебило левую руку, осколки попали также в грудь и в живот. После операций в ЛНР и Москве руку зафиксировали металлической конструкцией. Уже в операционной НИИТО хирурги решили заново «собрать» кость — все прошло успешно, — рассказывают специалисты клиники.
Так, врачи смогли сохранить родной сустав сибиряка, который полностью работает.
Сейчас новосибирский боец проходит реабилитацию в Уфе, чтобы восстановить подвижность локтя и руки в целом.
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