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НовостиОбщество8 июня 2023 9:31

Хирурги НИИТО заново «собрали» кость бойцу СВО из Новосибирска

Врачи смогли сохранить родной сустав пациента
Данила ШУЛЯК
Врачи спасли руку мужчине. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Врачи спасли руку мужчине. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Хирурги НИИТО помогли новосибирцу — участнику СВО — сохранить руку и родной сустав. О том, как прошла операция, рассказали в институте.

— На СВО Антону перебило левую руку, осколки попали также в грудь и в живот. После операций в ЛНР и Москве руку зафиксировали металлической конструкцией. Уже в операционной НИИТО хирурги решили заново «собрать» кость — все прошло успешно, — рассказывают специалисты клиники.

Так, врачи смогли сохранить родной сустав сибиряка, который полностью работает.

Сейчас новосибирский боец проходит реабилитацию в Уфе, чтобы восстановить подвижность локтя и руки в целом.

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