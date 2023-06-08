Затяжные дожди накроют Новосибирскую область после невыносимой жары. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Новосибирскую области на смену невыносимой жаре придут затяжные дожди. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Дожди с грозами будут идти до 16 июня по области, но они будут кратковременные, локального характера в отдельных районах. Дождь пройдет в Новосибирске 9 и 10 июня, в воскресенье, 11 июня, будет уже поменьше, в отдельные дни осадков не выпадет, – рассказала КП-Новосибирск Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

По данным синоптиков, с 9 июня в регионе похолодает, усилится ветер. Температура днем по области составит от +20 до _27 градусов. Ночью будет еще прохладнее – до + 10…+15 градусов.

– Не исключено, что 12 июня температура опустится до +18…+23, – добавила Наталья Кичанова.

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