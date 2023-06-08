Новосибирский скрипач перечислил уже более 300 000 рублей участникам СВО

Давид Агинян. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Уроженец Армении живет и трудится на ниве культуры Новосибирской области почти четверть века. Репертуар музыканта по большей части составляет не классическая музыка, а более легкие эстрадные и народные композиции. Некоторые мелодии он пишет сам.

С началом СВО давний член партии социалистов начал давать концерты под девизом «Мы едины!» в населенных пунктах и военных госпиталях Новосибирской области, чтобы поддержать дух наших сограждан. Это благородное дело он продолжает до сих пор. Перед каждым концертом Давид Агинян включает гимн России, после - разговаривает с людьми, пытаясь сплотить их вокруг традиционных ценностей нашей страны.

- Цена билетов на выступления очень низкая - обычно 100 - 150 рублей. Из концертных сборов я покрываю свои расходы - проезд, гостиницу и тому подобное, а остальные средства перечисляю в помощь участникам СВО. Как-то я побывал в приемной губернатора Новосибирской области, где мне дали номер расчетного счета для таких пожертвований. Около 300 000 рублей я туда перечислил, - рассказал скрипач.

По словам Давида Агиняна, общаясь со своими слушателями, он понял, что люди чрезвычайно нуждаются именно в подобной поддержке. Поэтому решил объехать всю Россию. Помимо Новосибирской области, за полтора года он побывал в Удмуртии, Кировской области, Хакасии.

- В январе, на Рождество, посетил Херсонскую область: три дня ездил по разным населенным пунктам, побывал в Новой Каховке. В одном месте выступал в местном ДК для бойцов из госпиталя. В остальных - по преимуществу для гражданских, - вспоминает Давид Агинян.

Давид Агинян в январе посетил Херсонскую область: три дня ездил по разным населенным пунктам, побывал в Новой Каховке. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Недавно музыкант вернулся с гастролей по Кемеровской и Томской областям и теперь планирует вновь проехать по городам и селам Новосибирской области.

- 10 июня буду играть в Краснозерском по случаю 90-летия этого рабочего поселка. Я выступаю не только в ДК - часто зовут и в актовые залы школ. В 12 школах я уже побывал и надеюсь посетить еще больше, а может быть, выступить и перед студентами нескольких вузов, - поделился исполнитель ближайшими творческими планами.

Социалист также добавил, что если у него появится возможность, то летом он также съездит на гастроли в Луганскую народную республику, чтобы морально поддержать там наших воинов и мирных жителей.

Напомним, что недавно в ЛНР вновь побывали с гуманитарной миссией председатель Новосибирского реготделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко и его заместитель Сергей Шилов - автор благотворительного проекта «УАЗ на Донбасс».