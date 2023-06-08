Змея укусила ребенка в одном из парков Барнаула

Ребенка, гуляющего в парке «Изумрудный» в Барнауле, укусила змея. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенка, гуляющего в парке «Изумрудный» в Барнауле, укусила змея. ЧП произошло поздно вечером 6 июня.

Пресмыкающееся напало на ребенка в районе экотропы в конце центральной аллеи. Предположительно, это была гадюка.

Несовершеннолетнего госпитализировали. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизни ребенка ничего не угрожает, пишет «Толк».

Однако змею еще не поймали. Об этом сообщил управляющий парком Владислав Вакаев в своем телеграм-канале.

− Вероятно, змея все еще находится на территории парка. В связи с этим прошу проявить максимальную осторожность, − написал Владислав Вакаев.

Сегодня территорию обследует специалист-змеелов.

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