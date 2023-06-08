В Новосибирске пенсионерка, устроившая из квартиры «зоогостиницу», предстанет перед судом. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске до суда дошло дело пенсионерки, устроившей в квартире «зоогостиницу». Организовала она ее на улице Днепропетровской. На протяжении нескольких лет женщина в ужасных условиях содержала животных. Многие из них погибли. От такого соседства страдали другие жильцы. Сейчас пенсионерке вменяют жестокое обращение с животными, а также применение насилия в отношении представителя власти.

– По данным следствия, с января 2016 по февраль 2023 года обвиняемая совместно со своим братом в квартире и на территории дома по улице Днепровская в городе Новосибирске содержали собак в условиях, причиняющих им страдания, в том числе часть животных находилась в уличном не отапливаемом парнике. Животные находились в антисанитарных условиях, не обеспечивались пищей и водой, что повлекло гибель 18 собак, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что 8 февраля, когда в квартире пенсионерки вели следственные действия и изымали собак, она сопротивлялась. Так, женщина материлась на сотрудников полиции, а также нанесла представителям власти множественные удары по телу руками.

– В связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Октябрьского района постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу, – добавили в Следственном комитете.

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