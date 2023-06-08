В Новосибирске некоторых сотрудников перевели на дистант из-за аномальной жары

В городе несколько дней подряд стояла аномальная жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудникам Новосибирской государственной областной научной библиотеки пришлось несколько дней работать из дома из-за аномальной жары. Об этом КП-Новосибирск сообщили в учреждении.

− У нас не во всех кабинетах поставили кондиционеры. Без них в помещениях стояла ужасная духота. Такая ситуация как раз была в кабинете, где у нас сидят сотрудники пресс-центра. Там крыша нагревалась, и от нее шел сильный жар. Поэтому трех человек перевели на дистанционный формат, они продолжали работать из дома. Завтра они уже вернутся, − рассказали КП-Новосибирск в областной библиотеке. – Приказа на сокращение рабочего дня у нас не было. Приехали специалисты по охране труда, посмотрели кабинеты, произвели замеры температуры. Где стоят кондиционеры – там нормально работать.

В городе несколько дней подряд стояла аномальная жара – выше 30 градусов. Местные жители страдали из-за пекла и отсутствия осадков. К выходным жара спадет и в регион придут долгожданные дожди.

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