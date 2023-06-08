«Спас девочку, но сам не выплыл»: под Новосибирском в Обском море утонул 14-летний подросток

Под Новосибирском утонул 14-летний подросток. Фото: СУ СКР по НСО

В селе под Боровое под Новосибирском утонул 14-летний подросток. ЧП случилось вечером в среду, 7 июня.

- По предварительным данным, вечером компания детей находились на берегу Обского моря. Одна из девочек начала во время купания стала тонуть. На помощь ей бросились другие ребята, которым удалось спасти девочку, вытолкнув ее на поверхность воды. Но в процессе 14-летний подросток сам выплыть не смог и погиб, - пояснили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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