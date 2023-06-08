В Новосибирске водитель сбил двух парней и скрылся с места ДТП

В Новосибирске двое парней попали под колеса автомобиля. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске двое парней попали под колеса автомобиля. После этого водитель скрылся с места ДТП, сообщили в Госавтоинспекции по городу.

ДТП произошло 6 июня в 23:00. Машина двигалась по улице Новогодней, а потом повернула налево на улицу Геодезическую. У дома № 21/1 водитель сбил двух пешеходов.

Парни 2004 года рождения пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

− Сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, − говорится в публикации.

Если вы располагаете информацией по данному ДТП, пожалуйста, обратитесь по телефонам 232-23-51, 232-23-21 (дежурная часть) или 232-23-35 (отдел розыска).

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