Новосибирцы выбрали названия для парка на реке Иня. Фото: "Зеленый Новосибирск".

У парка в Первомайском районе Новосибирска, который обустроят на реке Иня, появилось название. Выбрали его жители города. Называться парк будет «Иня». Результаты обнародовали на портале «Жилье и городская среда».

За «Иню» проголосовали 21 тысяча человек. Были и другие варианты. На втором месте название «Прибрежный». Оно набрало 13,7 тысяч голосов. Также парк предлагали назвать «БерегИня» и «Бобровый».

В планах властей приступить к реализации проекта в 2024 году. Известно, что благоустроить природную зону хотят с сохранением природных особенностей, а также флоры и фауны.

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