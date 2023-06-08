Уплыли за надувным кругом: в Новосибирске мать вызвала спасателей, потеряв из виду двоих детей

Сибирячка забила тревогу, когда потеряла двоих детей из виду на пляже «Бумеранг». Фото: спасатели МАСС

Жительница Новосибирска забила тревогу, когда потеряла двоих детей из виду на пляже «Бумеранг». До этого женщина наблюдала, как они плывут за надувным кругом.

Встревоженная мама обратилась за помощью к спасателям.

− Обследована акватория. Дети 2008 года рождения замечены на берегу в 200-х метрах от места отдыха. Переданы матери, − сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Медицинская помощь подросткам не потребовалась. С ними провели профилактическую беседу.

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