Уплыли за надувным кругом: в Новосибирске мать вызвала спасателей, потеряв из виду двоих детей

Сибирячка забила тревогу, когда потеряла двоих детей из виду на пляже «Бумеранг». Фото: спасатели МАСС
Жительница Новосибирска забила тревогу, когда потеряла двоих детей из виду на пляже «Бумеранг». До этого женщина наблюдала, как они плывут за надувным кругом.
Встревоженная мама обратилась за помощью к спасателям.
− Обследована акватория. Дети 2008 года рождения замечены на берегу в 200-х метрах от места отдыха. Переданы матери, − сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Медицинская помощь подросткам не потребовалась. С ними провели профилактическую беседу.
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