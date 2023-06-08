Названы сферы с наибольшим дефицитом кадров в Новосибирской области

В области не хватает медиков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области зафиксировали пик дефицита кадров с начала марта. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
- В Новосибирской области максимальные значения индекса в текущем году были зафиксированы в марте – 4 резюме на вакансию, однако, в апреле он начал снижаться, а по итогам мая уровень индекса опустился до соотношения 3,1 резюме на вакансию, и это рекордно-низкий показатель с начала 2023 года, - объясняют специалисты.
По данным экспертов, в области не хватает медиков, специалистов в сфере автомобильного бизнеса, сельского хозяйства, продажи, обслуживании клиентов.
Наоборот, достаточно в регионе пиарщиков, маркетологов, а также административного персонала.
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