Мертвого новосибирца с немощным пенсионером нашли в запертой квартире на Новогодней улице

Мертвого новосибирца и немощного пенсионера нашли в запертой квартире на Новогодней улице. Фото: МАСС.
В Новосибирске на улице Новогодней соседи не могли достучаться до жильцов одной из квартир. Они не открывали дверь, не отвечали на звонки.
– Сотрудники МАСС прибыли на место, вскрыли дверь. В квартире нашли труп мужчины 1965 года рождения. Также там находился пенсионер 1938 года рождения в беспомощном состоянии, – говорится в сводке МАСС.
Умершего новосибирца и немощного дедушку передали сотрудникам полиции.
Неизвестно, приходились ли мужчины родственниками друг другу. Информацию об этом в ГУ МВД по Новосибирской области не предоставили.
Смерть мужчины 1965 года рождения не имеет криминального характера. В СК РФ по НСО объяснили, что не проводят проверку по данному факту.
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