Жителей Новосибирской области ждет короткая рабочая неделя

Новосибирцам напомнили о том, что их ждет короткая рабочая неделя.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирцам напомнили о том, что их ждет короткая рабочая неделя. Связано это с празднованием Дня России.
День России отмечается 12 июня. В этом году он выпадает на понедельник.
− В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно, − сообщили ранее в Федеральной службе по труду и занятости.
На работу нужно будет выйти во вторник, 13 июня.
Ранее КП-Новосибирск рассказала, как отметят День России в Новосибирске 12 июня 2023 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер