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НовостиОбщество8 июня 2023 6:35

Жителей Новосибирской области ждет короткая рабочая неделя

Впереди три выходных
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцам напомнили о том, что их ждет короткая рабочая неделя.

Новосибирцам напомнили о том, что их ждет короткая рабочая неделя.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцам напомнили о том, что их ждет короткая рабочая неделя. Связано это с празднованием Дня России.

День России отмечается 12 июня. В этом году он выпадает на понедельник.

− В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно, − сообщили ранее в Федеральной службе по труду и занятости.

На работу нужно будет выйти во вторник, 13 июня.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, как отметят День России в Новосибирске 12 июня 2023 года.

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