Жителей Новосибирской области ждет короткая рабочая неделя

Новосибирцам напомнили о том, что их ждет короткая рабочая неделя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцам напомнили о том, что их ждет короткая рабочая неделя. Связано это с празднованием Дня России.

День России отмечается 12 июня. В этом году он выпадает на понедельник.

− В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно, − сообщили ранее в Федеральной службе по труду и занятости.

На работу нужно будет выйти во вторник, 13 июня.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, как отметят День России в Новосибирске 12 июня 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber