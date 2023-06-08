В Новосибирске показали проект парка «Усть-Тула»

Генеральная схема парка. Фото: green.novo-sibirsk.ru

В НГТУ жителям Новосибирска представили проект нового парка «Усть-Тула». Он появится на территории между Бугринским и Октябрьскими мостами, а также объединит Бугринскую рощу и парк «Арена».

Общая площадь парка составляет 370 гектаров, включая в себя уже существующие объекты: парк «Арена», территорию ледовой арены, сноуборд-парк, парк «Бугринская роща».

Символом парка выбрали обыкновенного зимородка. Это связано с тем, что его часто наблюдают в приустьевой части Тулы.

На схемах будущего парка есть верфь, кемпинг, фест-парк, кафе, ял-клуб, Ресто-музей, острог, спортплощадки, медпункты, а также площадки для собак.

На реализацию данного проекта может планируют направить более 12 миллиардов рублей.

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