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НовостиПроисшествия8 июня 2023 5:52

В Новосибирске спасли мужчину из перевернувшейся машины на Пермитина

Авто опрокинулось на бок
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске спасли мужчину из перевернувшейся машины на Пермитина. Фото: МАСС.

В Новосибирске спасли мужчину из перевернувшейся машины на Пермитина. Фото: МАСС.

В Новосибирске помощь спасателей понадобилась водителю иномарки, попавшему в ДТП на улице Пермитина. Машина Chevrolet Lacetti наехала на поребрик и перевернулся на бок.

– Оперативно прибывший на место происшествия экипаж спасателей деблокировал из автомобиля водителя, мужчину 1978 г.р. Пострадавшего мужчину передали бригаде врачей скорой помощи, – говорится в сводке МАСС.

Спасатели и очевидцы ДТП вернули машину в исходное положение. Они стабилизировали авто на проезжей части, а также обеспечили противопожарную безопасность.

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