В Новосибирске спасли мужчину из перевернувшейся машины на Пермитина. Фото: МАСС.
В Новосибирске помощь спасателей понадобилась водителю иномарки, попавшему в ДТП на улице Пермитина. Машина Chevrolet Lacetti наехала на поребрик и перевернулся на бок.
– Оперативно прибывший на место происшествия экипаж спасателей деблокировал из автомобиля водителя, мужчину 1978 г.р. Пострадавшего мужчину передали бригаде врачей скорой помощи, – говорится в сводке МАСС.
Спасатели и очевидцы ДТП вернули машину в исходное положение. Они стабилизировали авто на проезжей части, а также обеспечили противопожарную безопасность.
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