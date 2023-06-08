После вмешательства прокуратуры семье ветерана ВОВ вернули более двух миллионов рублей

Семье ветерана ВОВ вернули более двух миллионов рублей после вмешательства прокуратуры Новосибирска.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Семье ветерана ВОВ вернули более двух миллионов рублей после вмешательства прокуратуры Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В 2019 году в отделе ГУ ФССП России по Новосибирской области возбудили исполнительное производство о взыскании в пользу дочери ветерана материального ущерба. Речь шла о сумме свыше 2,5 миллиона рублей.
Однако судебный пристав-исполнитель все эти годы не спешил взыскать данную задолженность.
− В целях защиты имущественных прав семьи ветерана войны прокурор города Новосибирска внес представление руководителю управления службы судебных приставов, − рассказали в прокуратуре НСО.
После этого должник полностью выплатил указанную сумму.
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