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НовостиОбщество8 июня 2023 7:24

После вмешательства прокуратуры семье ветерана ВОВ вернули более двух миллионов рублей

Они ждали этого с 2019 года
Анастасия ХРОМЫХ
Семье ветерана ВОВ вернули более двух миллионов рублей после вмешательства прокуратуры Новосибирска.

Семье ветерана ВОВ вернули более двух миллионов рублей после вмешательства прокуратуры Новосибирска.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Семье ветерана ВОВ вернули более двух миллионов рублей после вмешательства прокуратуры Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В 2019 году в отделе ГУ ФССП России по Новосибирской области возбудили исполнительное производство о взыскании в пользу дочери ветерана материального ущерба. Речь шла о сумме свыше 2,5 миллиона рублей.

Однако судебный пристав-исполнитель все эти годы не спешил взыскать данную задолженность.

− В целях защиты имущественных прав семьи ветерана войны прокурор города Новосибирска внес представление руководителю управления службы судебных приставов, − рассказали в прокуратуре НСО.

После этого должник полностью выплатил указанную сумму.

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