Стала известна дата выборов губернатора Новосибирской области

Выборы губернатора Новосибирской области назначили на 10 сентября 2023 года.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Выборы губернатора Новосибирской области назначили на 10 сентября 2023 года. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального правительства.
Решение было принято на 34-той сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, которая состоялась 8 июня.
За то, чтобы выборы главы региона прошли в единый день голосования, проголосовали 63 депутата. Решение приняли единогласно.
Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников поучаствует в выборах главы Новосибирской области осенью 2023 года.
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