Стала известна дата выборов губернатора Новосибирской области

Выборы губернатора Новосибирской области назначили на 10 сентября 2023 года. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Выборы губернатора Новосибирской области назначили на 10 сентября 2023 года. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального правительства.

Решение было принято на 34-той сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, которая состоялась 8 июня.

За то, чтобы выборы главы региона прошли в единый день голосования, проголосовали 63 депутата. Решение приняли единогласно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников поучаствует в выборах главы Новосибирской области осенью 2023 года.

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