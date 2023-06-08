В Новосибирской области работникам сельхозпредприятия задержали отпускные.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Черепановском районе НСО 15 сотрудников сельхоз кооператива не получили своевременно деньги за отпуск. В дело вмешалась прокуратура.
В ведомстве провели проверку. В ходе нее установили, что руководитель предприятия нарушил сроки оплаты. При этом компенсацию за задержку не начисляли и не выплачивали.
Председателю кооператива внесли представления. После чего работники получили положенные по закону выплаты, а также компенсацию за их задержку.
– Работодателя привлекли к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), – добавили в прокуратуре НСО.
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