В Новосибирской области работникам сельхозпредприятия задержали отпускные. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Черепановском районе НСО 15 сотрудников сельхоз кооператива не получили своевременно деньги за отпуск. В дело вмешалась прокуратура.

В ведомстве провели проверку. В ходе нее установили, что руководитель предприятия нарушил сроки оплаты. При этом компенсацию за задержку не начисляли и не выплачивали.

Председателю кооператива внесли представления. После чего работники получили положенные по закону выплаты, а также компенсацию за их задержку.

– Работодателя привлекли к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), – добавили в прокуратуре НСО.

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