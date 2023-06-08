«Жарко же, вот и проветривалась»: в Новосибирске заметили девушку, показавшую грудь из люка автомобиля

Девушка высовывалась из люка автомобиля топлес. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

В Новосибирске на Красном проспекте заметили девушку, высовывающуюся из люка автомобиля топлес. Она абсолютно не стеснялась и демонстрировала всем свои достоинства.

Видео появилось в группе «АСТ-54». По словам очевидцев, сибирячка с обнаженной грудью проехалась по городу вечером в среду, 7 июня.

Как видно на записи, девушка без комплексов держала в руке бутылку. Скорее всего она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное.

− Жарко же, вот и проветривалась, − отметил один из комментаторов.

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