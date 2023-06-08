В Искитиме похоронили бойца подразделения «Ахмат», погибшего на СВО

Боец подразделения «Ахмат» Сергей Светлович из Искитима погиб в зоне проведения спецоперации. Фото: администрация города Искитима

Боец подразделения «Ахмат» Сергей Светлович из Искитима погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации города Искитима.

Сергея не стало 23 мая 2023 года. Ему было 35 лет.

Родился герой 9 мая 1988 года в городе Усть-Каменогорске в Казахстане. Окончив школу, поступил в колледж радиотехники и связи. Затем Сергей получил профессию бухгалтера-экономиста.

В 2008 году его призвали в ряды ВС РФ, службу проходил в пограничных войсках на границе с Китаем. В 2011 году Сергей приехал в Искитим. Трудился на местном заводе стройматериалов в должности машиниста цементных мельниц. До отправки в зону СВО ремонтировал и обслуживал электронику и бытовую технику.

В апреле 2023 года он решил отправиться на спецоперацию.

− Прошел подготовку в Грозном, в Российском университете спецназа, и поступил в подразделение «Ахмат». 11 апреля 2023 года после заключения контракта с министерством обороны РФ приступил к защите Родины в Луганской народной республике, в Кременной, − рассказали в администрации.

Похоронили героя 6 июня на воинском кладбище. Похороны проходили под живую музыку и залпы оружия.

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