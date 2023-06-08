«Я стоял всего 4 минуты»: новосибирский водитель, бросивший пассажиров в автобусе, ответил на обвинения

Водитель автобуса ответил на обвинения. Фото: предоставлено читателем

Новосибирский водитель, устроивший перерыв во время поездки, ответил на критику. Он позвонил в редакцию КП-Новосибирск.

- У нас есть определенный график, по которому мы едем. Если мы опаздываем, то можем ехать быстрее. Если опережаем график, то нужно немного притормозить. Я не хотел ехать медленно, потому что пассажиры начали бы на меня ругаться, - рассказал КП-Новосибирск Константин, водитель автобуса.

По словам мужчины, он остановился на «Лесоперевалке» и стоял там ровно 4 минуты, чтобы не опережать время.

- Не было никаких 10 минут. Мы даже с диспетчером проверили. Если мы обгоняем наше положенное время, то нас могут оштрафовать, - объяснил водитель автобуса.

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