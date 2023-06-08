Поиски мужчины, пропавшего на берегу реки под Новосибирском, завершились трагедией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поиски мужчины, пропавшего в Новосибирской области, завершились трагедией. Ранее сообщалось, что сибиряк пошел к реке Омь в районе Куйбышевской ЦРБ и исчез. При этом вещи его остались на берегу.

– Тело 40-летнего мужчины обнаружили в водной акватории реки Омь, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

По факту ЧП в СК проводят уголовно-процессуальную проверка. Следователи осмотрели место трагедии, изучают все обстоятельства. После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

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