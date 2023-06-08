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НовостиПроисшествия8 июня 2023 3:11

Поиски мужчины, пропавшего на берегу реки под Новосибирском, завершились трагедией

Следователи проводят проверку
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Поиски мужчины, пропавшего на берегу реки под Новосибирском, завершились трагедией.

Поиски мужчины, пропавшего на берегу реки под Новосибирском, завершились трагедией.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Поиски мужчины, пропавшего в Новосибирской области, завершились трагедией. Ранее сообщалось, что сибиряк пошел к реке Омь в районе Куйбышевской ЦРБ и исчез. При этом вещи его остались на берегу.

– Тело 40-летнего мужчины обнаружили в водной акватории реки Омь, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

По факту ЧП в СК проводят уголовно-процессуальную проверка. Следователи осмотрели место трагедии, изучают все обстоятельства. После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

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