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НовостиОбщество8 июня 2023 2:27

Новосибирцу пришлось оплатить налог, чтобы продать свой автомобиль

Мужчина выплатил более 145 тысяч рублей
Анастасия ХРОМЫХ
Чтобы продать автомобиль, жителю Новосибирской области пришлось оплатить транспортный налог.

Чтобы продать автомобиль, жителю Новосибирской области пришлось оплатить транспортный налог.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чтобы продать автомобиль, жителю Новосибирской области пришлось оплатить транспортный налог. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

37-летний житель поселка Озерный самостоятельно не оплачивал налоговый сбор. Тогда сотрудники Госавтоинспекции обратились в суд. К делу также подключились судебные приставы.

Было решено наложить запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника, а также арестовать его банковские счета – их оказалось больше десяти.

− Мужчина запланировал продать автомобиль Ford Focus, но не смог снять его с учета. Причину пояснили в отделении ГИБДД. Гражданин спешно приехал на прием к судебному приставу, чтобы снять запрет, − отметили в публикации.

Для этого мужчине нужно было полностью погасить задолженность. Размер ее составил 145,5 тысячи рублей – 136 тысяч транспортного налога и 9,5 тысячи исполнительского сбора.

Сибиряк выплатил указанную сумму, после чего с него сняли все ограничения.

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