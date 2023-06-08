Новосибирцу пришлось оплатить налог, чтобы продать свой автомобиль

Чтобы продать автомобиль, жителю Новосибирской области пришлось оплатить транспортный налог. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чтобы продать автомобиль, жителю Новосибирской области пришлось оплатить транспортный налог. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

37-летний житель поселка Озерный самостоятельно не оплачивал налоговый сбор. Тогда сотрудники Госавтоинспекции обратились в суд. К делу также подключились судебные приставы.

Было решено наложить запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника, а также арестовать его банковские счета – их оказалось больше десяти.

− Мужчина запланировал продать автомобиль Ford Focus, но не смог снять его с учета. Причину пояснили в отделении ГИБДД. Гражданин спешно приехал на прием к судебному приставу, чтобы снять запрет, − отметили в публикации.

Для этого мужчине нужно было полностью погасить задолженность. Размер ее составил 145,5 тысячи рублей – 136 тысяч транспортного налога и 9,5 тысячи исполнительского сбора.

Сибиряк выплатил указанную сумму, после чего с него сняли все ограничения.

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