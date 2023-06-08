Tele2 представит микс развлечений на VK Fest

Фото: Предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Мероприятие впервые объединит пять городов и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи), Новосибирске и Владивостоке. Tele2 создаст креативное пространство Mixx Tele2, где гости фестиваля смогут найти развлечение под свои интересы.

Традиционно посетители VK Fest смогут не только услышать любимых исполнителей, но и интересно провести досуг в зонах развлечений на территории фестиваля. Tele2 создаст креативное пространство Mixx, где каждый найдет то, что нравится именно ему. На площадке оператора гости будут общаться, играть и делать яркий контент с фестиваля. А за участие каждый сможет получить подписку Mixx в подарок. Абонентов Tele2 ждет приятный сюрприз - отдельный вход на VK Fest.

VK Fest продлится целый месяц. Фестиваль впервые пройдет в столицах культурной жизни Дальнего Востока и Сибири - Владивостоке (17 июня) и Новосибирске (24 июня). Жителям этих городов Tele2 подарит билеты на одно из самых важных музыкальных событий года. Достаточно подключиться к тарифу «Мой онлайн+» или «Супер Онлайн+» в фирменных салонах Tele2 и оплатить 3 месяца связи. Для получения бесплатного билета необходимо активировать промокод с чека - во Владивостоке и в Новосибирске.

1 и 2 июля фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, 8 июля переместится в Сириус (Сочи) и завершится в Москве 15 и 16 июля. Во всех городах фестиваля Tele2 подготовила для гостей яркий микс развлечений, тематические зоны, розыгрыши призов и подарок - подписку Mixx, которую каждый сможет настроить для себя.

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