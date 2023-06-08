Новосибирская фирма не выплатила 203 миллиона рублей таможенных платежей за вывоз соевых бобов

При оформлении экспортных партий фирма намеренно занижала таможенную стоимость товара. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более 203 миллионов рублей таможенных платежей за вывоз соевых бобов не выплатила новосибирская фирма. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Компания поставляла товар в Китай.

− Таможенники установили, что новосибирская фирма-экспортер вносила недостоверные сведения в таможенные декларации при поставках за границу в 2021 году «соевых бобов недробленых» весом более 19 тысяч тонн, − рассказали в пресс-службе СТУ.

При оформлении экспортных партий фирма намеренно занижала таможенную стоимость товара. Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Расследование еще не завершено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber