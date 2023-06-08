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НовостиПроисшествия8 июня 2023 1:51

Новосибирская фирма не выплатила 203 миллиона рублей таможенных платежей за вывоз соевых бобов

Возбуждено уголовное дело
Анастасия ХРОМЫХ
При оформлении экспортных партий фирма намеренно занижала таможенную стоимость товара.

При оформлении экспортных партий фирма намеренно занижала таможенную стоимость товара.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более 203 миллионов рублей таможенных платежей за вывоз соевых бобов не выплатила новосибирская фирма. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Компания поставляла товар в Китай.

− Таможенники установили, что новосибирская фирма-экспортер вносила недостоверные сведения в таможенные декларации при поставках за границу в 2021 году «соевых бобов недробленых» весом более 19 тысяч тонн, − рассказали в пресс-службе СТУ.

При оформлении экспортных партий фирма намеренно занижала таможенную стоимость товара. Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Расследование еще не завершено.

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