Более 50 тысяч жителей Новосибирской области ухаживают за нетрудоспособными

В Новосибирской области 53 тысячи человек получают компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области 53 тысячи человек получают компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными. Об этом сообщили в отделении Социального фонда РФ.

К нетрудоспособным гражданам относятся дети-инвалиды и инвалиды первой группы, пожилые люди, которым исполнилось 80 лет, а также престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе по заключению врачей.

− В Новосибирской области 53 011 человек осуществляют уход за 67 450 нетрудоспособными лицами, в число которых входят и дети-инвалиды, − говорится в публикации.

В СФР напомнили – чтобы оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными, должны быть соблюдены определенные условия. Это трудоспособный возраст, отсутствие работы и отсутствие пенсии или пособий по безработице.

Выплата положена на каждое лицо, за которым осуществляется уход. Ее размер с учетом районного коэффициента составляет 1 440 рублей. Иной размер выплаты у родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы − 12 тысяч рублей в месяц за каждого.

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