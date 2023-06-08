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НовостиОбщество8 июня 2023 0:36

«Выходите, я вас не повезу»: новосибирца выгнали из автобуса, когда он не смог расплатиться картой

Новосибирца выгнали из автобуса, когда он не смог расплатиться картой
Галина СИМОНОВА
Новосибирца выгнали из автобуса, когда он не смог оплатить проезд картой.

Новосибирца выгнали из автобуса, когда он не смог оплатить проезд картой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирца выгнали из автобуса, когда он не смог оплатить проезд картой. Рассчитаться мужчина не смог из-за сломанного терминала.

— Я зашел в автобус, дождался кондуктора, чтобы оплатить проезд. Она сказала, что оплаты безналом нет. Я сфотографировал транспортный номер автобуса, после чего кондуктор мне сказала: «Сфотографировали? А теперь выходите. Я бесплатно вас не повезу». Я ответил, что у меня есть карта, на что мне заявили: «Я же сказала, терминал не работает, выходите», — рассказал КП-Новосибирск пассажир Александр. — Дальше это я продолжать не стал и действительно вышел из автобуса. Дождался следующий, где спокойно рассчитался безналом.

Новосибирец планирует написать жалобу на перевозчика после случившейся ситуации.

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