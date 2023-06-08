«Выходите, я вас не повезу»: новосибирца выгнали из автобуса, когда он не смог расплатиться картой

Новосибирца выгнали из автобуса, когда он не смог оплатить проезд картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирца выгнали из автобуса, когда он не смог оплатить проезд картой. Рассчитаться мужчина не смог из-за сломанного терминала.

— Я зашел в автобус, дождался кондуктора, чтобы оплатить проезд. Она сказала, что оплаты безналом нет. Я сфотографировал транспортный номер автобуса, после чего кондуктор мне сказала: «Сфотографировали? А теперь выходите. Я бесплатно вас не повезу». Я ответил, что у меня есть карта, на что мне заявили: «Я же сказала, терминал не работает, выходите», — рассказал КП-Новосибирск пассажир Александр. — Дальше это я продолжать не стал и действительно вышел из автобуса. Дождался следующий, где спокойно рассчитался безналом.

Новосибирец планирует написать жалобу на перевозчика после случившейся ситуации.

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