Туриста из Бийска унесло течением Катуни

В Республике Алтай турист из Бийска решил искупаться в Катуни. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Республике Алтай турист из Бийска решил искупаться в Катуни. Но заплыв по горной реке кончился приездом на место спасателей: мужчину снесло сильным течением. Случился инцидент во вторник, 6 июня.

— Мужчина зашел в воду в 4 километрах от села Чемал, его понесло течением. Бийчанин потерялся из вида через 10 метров от места входа в воду, — сообщает издание «Толк».

Произошло все на глазах очевидцев. Люди сразу же бросились на помощь мужчине, но около береговой линии найти его не смогли. На место прибыли спасатели и обследовали 3 километра реки. Поиски не дали результатов и к ночи их пришлось завершить.

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