Новосибирские врачи дистанционно прооперировали пациента в Китае

Врачи Центра Мешалкина в Новосибирске дистанционно прооперировали пациента, находящегося в Китае. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Врачи Центра Мешалкина в Новосибирске дистанционно прооперировали пациента, находящегося в Китае. Провел операцию на расстоянии 4 тысяч километров замгендиректора по научной работе хирург-аритмолог Александр Романов.

— Часовая операция с применением магнитной роботизированной системы прошла успешно.

Для ее проведения новосибирскому врачу не понадобилось даже заходить в оперблок Центра — достаточно было установки специальной программы на компьютер и передачи от китайских коллег дистанционного доступа к управлению системой, установленной в клинике Шанхая, — рассказали в клинике.

Операцию на расстоянии 4 тысяч километров провел замгендиректора по научной работе хирург-аритмолог Александр Романов. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Пациентом стал 65-летний житель Китая, который жаловался на аритмию, сильно мешающую ему жить. Пульс доходил до 200 ударов в минуту: мужчина часто терял сознание, страдал одышкой и не мог переносить нагрузки. Лечение лекарствами эффекта не дало.

Готовились к сложной операции врачи двух стран более полугода. Новосибирский хирург дистанционно управлял роботом, ориентируясь на 3d-модель сердца пациента. Китайским медикам потребовалось только ввести в полость сердца катетер.

Прошла операция успешно: аритмии у пациента больше нет.

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