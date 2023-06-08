В Новосибирске ефрейтора отправили в тюрьму на три года за обман Минобороны РФ

Новосибирский гарнизонный суд признал виновной ефрейтора за обман Минобороны России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский гарнизонный суд признал виновной ефрейтора за обман Минобороны России. Ее обвиняли в мошенничестве при получении выплат.
Так, по версии следствия, в июне 2023 года женщина получила субсидию более, чем в пять миллионов рублей от Минобороны на покупку жилья, поскольку была признана нуждающейся в нем по договору соцнайма. Но при этом она умолчала о вступлении в наследство и предоставила в органы недостоверные документы.
Суд признал ее виновной и приговор к тремя годам колонии общего режима. Кроме того, она будет обязана вернуть Минобороны 5 314 501 рубль.
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