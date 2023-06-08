В Новосибирске ефрейтора отправили в тюрьму на три года за обман Минобороны РФ

Новосибирский гарнизонный суд признал виновной ефрейтора за обман Минобороны России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский гарнизонный суд признал виновной ефрейтора за обман Минобороны России. Ее обвиняли в мошенничестве при получении выплат.

Так, по версии следствия, в июне 2023 года женщина получила субсидию более, чем в пять миллионов рублей от Минобороны на покупку жилья, поскольку была признана нуждающейся в нем по договору соцнайма. Но при этом она умолчала о вступлении в наследство и предоставила в органы недостоверные документы.

Суд признал ее виновной и приговор к тремя годам колонии общего режима. Кроме того, она будет обязана вернуть Минобороны 5 314 501 рубль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber